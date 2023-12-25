Как понять, что у вас "опасный" храп

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Храп — распространенное явление, но его интенсивность может быть ключевым признаком обструктивного апноэ во сне, серьезного нарушения, при котором человек перестает дышать.

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Опасный храп, который заглушает разговоры или слышен через закрытые двери, может быть сигналом проблемы. Симптомы, на которые стоит обратить внимание, включают чувство усталости днем, дневную сонливость, наблюдения партнера за периодами отсутствия дыхания и резким кашлем.

Высокое кровяное давление и лишний вес также могут свидетельствовать о наличии апноэ. При подозрении на этот сонный расстройства рекомендуется консультация со специалистом для диагностики и лечения.