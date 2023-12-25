Храп — распространенное явление, но его интенсивность может быть ключевым признаком обструктивного апноэ во сне, серьезного нарушения, при котором человек перестает дышать.
Опасный храп, который заглушает разговоры или слышен через закрытые двери, может быть сигналом проблемы. Симптомы, на которые стоит обратить внимание, включают чувство усталости днем, дневную сонливость, наблюдения партнера за периодами отсутствия дыхания и резким кашлем.
Высокое кровяное давление и лишний вес также могут свидетельствовать о наличии апноэ. При подозрении на этот сонный расстройства рекомендуется консультация со специалистом для диагностики и лечения.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.