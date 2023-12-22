Учёные нашли диету для поддержания уровня сахара в крови у диабетиков

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Австралийские учёные из Венского медицинского университета выяснили, что растительная диета снижает риск развития сахарного диабета. Уточняется, что состоять такая диета должна преимущественно из зелени, овощей и фруктов.

Фото: https://www.clancymedicalgroup.com is licensed under https://www.clancymedicalgroup.com/diet-affects-long-term-health/

Исследователи пришли к выводу, что подобный рацион позволит снизить риск развития диабета второго типа. Причём, повлияет такой тип питания не только на снижение развития сахарного диабета. Она также улучшает работу печени и почек.

Вдобавок, исследование австралийских учёных также показало, что правильный растительный рацион снижал вероятность развития сахарного диабета у тех, кто им болеет, на 24%.