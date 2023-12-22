В Новый год лучше отказаться от шампанского и игристых напитков в пользу вина или крепкого алкоголя, сообщила врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залётова.
По словам медика, шампанское может привести к проблемам с желудком из-за высокого содержания газов.
"Газация и холод вызывает спазм протоков пищеварительных желёз и, соответственно, ухудшение оттока желчи и поджелудочного сока вместе с употреблением жирной пищи", — пояснила доктор РИА Новости.
Если хочется выпить что-то алкогольное, то лучше выбрать негазированные и тёплые напитки, к примеру вино. Стоит обратить внимание на "окраску" напитка, лучше употребить те. которые имеют натуральный цвет без добавления пигментов.
*Любой алкоголь вредит вашему здоровью.
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