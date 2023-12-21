Врач и телеведущий Александр Мясников отказался комментировать введение масочного режима в Санкт-Петербурге, чтобы избежать использования ненормативной лексики.
Подписчики телеграм-канала доктора попросили его поделиться своим мнением на этот счёт.
"Без комментариев, — ответил он. — Анекдот старый вспомнил: "Что сказал папа, когда упал с лестницы? — Мат пропускать? — Конечно! — Тогда ничего!"
Специалисты, впрочем, не ожидают распространения жёстких ограничений на всю страну.
"Мы смотрим по прошлому сезону, который был очень серьёзный по инфекции гриппа и коронавируса. И мы видим, что особых ограничений не включалось, — напомнил "Абзацу" иммунолог Николай Крючков. — Думаю, что и в этом сезоне больших ограничений ждать не стоит".
Некогда смертоносный COVID-19 превратился в банальную ОРВИ, "которая не требует мер ограничения вынужденных и обязательных", заметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".