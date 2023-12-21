Доктор Мясников резко высказался насчёт масочного режима

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Врач и телеведущий Александр Мясников отказался комментировать введение масочного режима в Санкт-Петербурге, чтобы избежать использования ненормативной лексики.

Фото: РИА Новости by Владимир Песня

Подписчики телеграм-канала доктора попросили его поделиться своим мнением на этот счёт.

"Без комментариев, — ответил он. — Анекдот старый вспомнил: "Что сказал папа, когда упал с лестницы? — Мат пропускать? — Конечно! — Тогда ничего!"

Специалисты, впрочем, не ожидают распространения жёстких ограничений на всю страну.

"Мы смотрим по прошлому сезону, который был очень серьёзный по инфекции гриппа и коронавируса. И мы видим, что особых ограничений не включалось, — напомнил "Абзацу" иммунолог Николай Крючков. — Думаю, что и в этом сезоне больших ограничений ждать не стоит".

Некогда смертоносный COVID-19 превратился в банальную ОРВИ, "которая не требует мер ограничения вынужденных и обязательных", заметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.