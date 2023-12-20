Врач-диетолог рассказал о продуктах, помогающих мозгу сконцентрироваться: какао, кофе, шоколад

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с Pravda.Ru объяснил, какие продукты помогут мозгу работать в полную силу.

Фото: Вкусвилл

Диетолог рассказал об исследованиях, которые выявляли влияние тех или иных продуктов на мыслительные процессы.

Он отметил, что лидерами среди продуктов, способствующих лучшей работе мозга, стали кофе, шоколад и какао.

"Было такое исследование, проводили, и оказалось, что человек мыслит, допустим, однотипно, 1-2-3-4-5, а начинает мыслить нестандартно, допустим, 2-4-1-5, то есть рождаются грандиозные интересные идеи. Нестандартные решения стандартных вопросов", — рассказал эксперт.

Специалист объяснил, что для улучшения работы мозга следует есть на постоянной основе грецкие орехи.