Опрос MedNews оголил служебную моду медсестер и аптекарш

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В докладе медицинского сервиса MedNews сообщается о результатах опроса, в котором участвовали 9000 женщин-медиков, медсестёр и аптечных провизоров из 12 стран мира.

Фото: freepik.com

Оказалось, что женщины в возрасте от 18 до 25 лет и от 45 до 53 лет часто работают голыми или топлес под своими халатами, сообщает Telegram-канал TimesRu со ссылкой на Tonightat11.tv.

Причин этому несколько...

"Меня это (саму) волнует, возбуждает", "нравится дразнить (мужчин)", "удобно для быстрого интима на работе", "пикантно".

Медработникам мешает жара в рабочих помещениях, таких как отделения, операционные и аптеки.

Согласно "клинической гигиене медперсонала", хирурги (оба пола) обязаны переодеваться из своей обычной одежды в хирургическую пижаму, состоящую из туники и брюк.

"Для тех, кто посещал молодых врачей и медсестёр, а также заходил в аптеки, это вовсе не является сенсацией", — комментируют российские эксперты.

Про аналогичную "моду" сообщали молодые:

сотрудницы клининга (уборщицы), которые обязаны переодеваться в "служебную" униформу;

женщины-парикмахеры.

Впрочем у работниц ножниц и расчёски причина банальна: "к концу рабочего дня волосы везде, они впиваются в руки, проникают сквозь одежду".

"Чем меньше одежды, тем проще и меньше потом стирать". Впрочем часть парикмахеров-женщин признают, что у них "случались романы с клиентами, но чаще всего с женатыми".

В 2021 году издание Business Insider также сообщило, что, несмотря на угрозу заражения себя и других коронавирусом, 81% респонденток опроса признались, что повторно используют маски и медицинские халаты.