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Опрос MedNews оголил служебную моду медсестер и аптекарш

1:56
Здоровье

В докладе медицинского сервиса MedNews сообщается о результатах опроса, в котором участвовали 9000 женщин-медиков, медсестёр и аптечных провизоров из 12 стран мира.

Опрос MedNews оголил служебную моду медсестер и аптекарш
Фото: freepik.com

Оказалось, что женщины в возрасте от 18 до 25 лет и от 45 до 53 лет часто работают голыми или топлес под своими халатами, сообщает Telegram-канал TimesRu со ссылкой на Tonightat11.tv. 

Причин этому несколько...

  • "Меня это (саму) волнует, возбуждает", "нравится дразнить (мужчин)", "удобно для быстрого интима на работе", "пикантно".
  • Медработникам мешает жара в рабочих помещениях, таких как отделения, операционные и аптеки.
  • Согласно "клинической гигиене медперсонала", хирурги (оба пола) обязаны переодеваться из своей обычной одежды в хирургическую пижаму, состоящую из туники и брюк.

"Для тех, кто посещал молодых врачей и медсестёр, а также заходил в аптеки, это вовсе не является сенсацией", — комментируют российские эксперты.

Про аналогичную "моду" сообщали молодые:

  • сотрудницы клининга (уборщицы), которые обязаны переодеваться в "служебную" униформу;
  • женщины-парикмахеры.

Впрочем у работниц ножниц и расчёски причина банальна: "к концу рабочего дня волосы везде, они впиваются в руки, проникают сквозь одежду".

"Чем меньше одежды, тем проще и меньше потом стирать". Впрочем часть парикмахеров-женщин признают, что у них "случались романы с клиентами, но чаще всего с женатыми".

В 2021 году издание Business Insider также сообщило, что, несмотря на угрозу заражения себя и других коронавирусом, 81% респонденток опроса признались, что повторно используют маски и медицинские халаты.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Специалист Попыхов Дмитрий
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