В докладе медицинского сервиса MedNews сообщается о результатах опроса, в котором участвовали 9000 женщин-медиков, медсестёр и аптечных провизоров из 12 стран мира.
Оказалось, что женщины в возрасте от 18 до 25 лет и от 45 до 53 лет часто работают голыми или топлес под своими халатами, сообщает Telegram-канал TimesRu со ссылкой на Tonightat11.tv.
Причин этому несколько...
"Для тех, кто посещал молодых врачей и медсестёр, а также заходил в аптеки, это вовсе не является сенсацией", — комментируют российские эксперты.
Про аналогичную "моду" сообщали молодые:
Впрочем у работниц ножниц и расчёски причина банальна: "к концу рабочего дня волосы везде, они впиваются в руки, проникают сквозь одежду".
"Чем меньше одежды, тем проще и меньше потом стирать". Впрочем часть парикмахеров-женщин признают, что у них "случались романы с клиентами, но чаще всего с женатыми".
В 2021 году издание Business Insider также сообщило, что, несмотря на угрозу заражения себя и других коронавирусом, 81% респонденток опроса признались, что повторно используют маски и медицинские халаты.
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