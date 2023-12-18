Стоматолог Дахкильгов: неправильная поза во время сна приводит к проблемам с зубами

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Стоматолог Магомед Дахкильгов сообщил, что неправильные позы во время сна способны привести к серьёзным проблемам с зубами.

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По его словам, нефизиологичные позы провоцируют кривизну зубов, нарушение их смыкания, появление неправильного прикуса. Это также может вызвать проблемы с состоянием височно-нижнечелюстного сустава, пояснил доктор.

"В последнем случае будет возникать неприятный хруст при открывании рта", — отметил Дахкильгов в интервью сайту aif.ru.

Стоматолог порекомендовал не спать на боку и с открытым ртом, поскольку такие позы негативно влияют на здоровье зубов.

Доктор призвал россиян объяснять детям, что засыпать нужно только в анатомически правильном положении. Как подчеркнул врач, подкладывать руки под голову или щёки не следует, поскольку это создаёт препятствия для нормального формирования челюсти.

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