Стоматолог-ортодонт и специалист научно-клинического центра "Еврокаппа" Ольга Лебедева рассказала, какой вид чая является безвредным для красивой улыбки.
Врач напомнила, что ряд продуктов, в частности, чай, обладают способностью понемногу окрашивать зубную эмаль, которая со временем темнеет. Красящие пигменты из таких продуктов въедаются в поверхность зубов, вызывая их окрашивание, пишет Газета.Ru.
Тем, кто мечтает сохранить улыбку белоснежной, лучше предпочесть белый чай вместо чёрного. Стоматолог рассказала, что белый чай представляет собой почки и молодые листики чайных кустов, которые отличаются светлым оттенком, из-за чего напиток и называется белым чаем.
Из всех видов чая именно белый проходит самую минимальную обработку, напомнила эксперт.
Несмотря на непривычный светлый окрас, у белого чая много преимуществ, отметила стоматолог.
"Он содержит меньше кофеина, чем зеленый или черный чай, что делает его более мягким и менее стимулирующим. Белый чай также обладает рядом полезных свойств: он богат антиоксидантами и может оказывать положительное влияние на здоровье — укреплять иммунную систему и поддерживать здоровье кожи", — рассказала Лебедева.
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