Стоматолог Лебедева: белый чай не наносит вреда улыбке

Стоматолог-ортодонт и специалист научно-клинического центра "Еврокаппа" Ольга Лебедева рассказала, какой вид чая является безвредным для красивой улыбки.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Врач напомнила, что ряд продуктов, в частности, чай, обладают способностью понемногу окрашивать зубную эмаль, которая со временем темнеет. Красящие пигменты из таких продуктов въедаются в поверхность зубов, вызывая их окрашивание, пишет Газета.Ru.

Тем, кто мечтает сохранить улыбку белоснежной, лучше предпочесть белый чай вместо чёрного. Стоматолог рассказала, что белый чай представляет собой почки и молодые листики чайных кустов, которые отличаются светлым оттенком, из-за чего напиток и называется белым чаем.

Из всех видов чая именно белый проходит самую минимальную обработку, напомнила эксперт.

Несмотря на непривычный светлый окрас, у белого чая много преимуществ, отметила стоматолог.

"Он содержит меньше кофеина, чем зеленый или черный чай, что делает его более мягким и менее стимулирующим. Белый чай также обладает рядом полезных свойств: он богат антиоксидантами и может оказывать положительное влияние на здоровье — укреплять иммунную систему и поддерживать здоровье кожи", — рассказала Лебедева.

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