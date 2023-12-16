Nature Communications: пропуск завтраков опасен для здоровья сердца и сосудов

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ранний прием пищи и избегание позднего ужина связаны с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты, утверждают ученые в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

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Анализируя данные более чем 100 000 участников исследования NutriNet-Sante, исследователи выявили, что отсутствие завтрака и отсрочка первого приема пищи связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Откладывание ужина после 21:00, особенно у женщин, ассоциировано с увеличением риска цереброваскулярных заболеваний, таких как инсульт. Уменьшение продолжительности ночного голодания, сокращая время между последним приемом пищи и первым приемом пищи на следующий день, также связано с уменьшением риска цереброваскулярных заболеваний.