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Нутрициолог Строков назвал пять признаков, что вам нужно срочно бросить пить кофе

1:51
Здоровье

Многие жители России начинают свое утро с чашки кофе, и для некоторых этот напиток становится неотъемлемой частью их жизни, доводя до состояния зависимости. Тем не менее, употребление кофе может иметь неприятные последствия, если не соблюдать меру. Как понять, что кофе приносит вред, а не пользу, рассказал врач-нутрициолог Игорь Строков.

Нутрициолог Строков назвал пять признаков, что вам нужно срочно бросить пить кофе
Фото: "Coffe break" by Infomastern is licensed under CC BY-SA 2.0.

Нарушение сна

Если у вас возникают проблемы со сном, кофеин может усугубить их, вызывая такие симптомы, как учащенное сердцебиение, дрожь или головная боль. В таких случаях рекомендуется ограничить употребление кофе, особенно в последние шесть часов перед сном.

Нерегулярный цикл у женщин

Женщины сталкиваются с дополнительной проблемой: уровень кортизола может повыситься при избыточном потреблении кофе, что может привести к нарушению менструального цикла и даже внезапному увеличению веса.

Глазной тик

Постоянные подергивания век могут быть следствием чрезмерного употребления кофе. Кофеин воздействует на вещества-посредники, такие как серотонин и норадреналин, что может влиять на реакцию мышц и нервов.

Диарея после кофе

Кофе может вызвать слабительный эффект из-за его кислотности и стимулирующего воздействия на кишечник. Это явление может быть реакцией организма на избыток кофеина.

Симптомы зависимости

Если вы не можете проснуться и сосредоточиться без кофе, и ваше настроение зависит от его употребления, это может быть признаком кофейной зависимости. В таких случаях рекомендуется обратиться к врачу, так как зависимость от кофе может вызывать депрессивное настроение, усталость и проблемы с концентрацией.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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