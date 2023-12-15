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Ученые Сингапура нашли связь кофе и синдрома раздраженного кишечника

1:49
Здоровье

Потребление любого объема кофе снижает вероятность развития синдрома раздраженного кишечника, особенно при регулярном употреблении напитка. Ученые из Национального университета Сингапура провели исследование, оценив влияние кофе на риск развития синдрома раздраженного кишечника.

Ученые Сингапура нашли связь кофе и синдрома раздраженного кишечника
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Сравнение употребления кофе с контрольной группой показало снижение вероятности развития синдрома раздраженного кишечника на 16%. Самый выраженный эффект отмечен у лиц, употребляющих более высокие дозы кофе.

У тех, кто употреблял 0,5-1 чашку кофе в день, риск синдрома снижался на 7%, в то время как у потребителей 2-3 чашек кофе риск уменьшался на 9%. При употреблении 4 чашек кофе в день и более, риск сокращался на 19%. Растворимый кофе оказывал еще более выраженное воздействие, снижая риск на 20%, сообщает medvestnik.ru.

Мета-анализ включал данные из 187 исследований, с участием общим числом 432 022 участников, и в финальный анализ вошли восемь исследований. Авторы выделяют более 100 соединений в кофе, различающихся по происхождению, степени обжарки и методу приготовления. Эти соединения обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, могут защищать от развития фиброза печени и оказывать влияние на микрофлору кишечника, его моторику и проницаемость.

Ученые подчеркивают необходимость дополнительных исследований для подтверждения влияния кофе на риск развития патологии и ее симптомы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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