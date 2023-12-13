Врач Романов назвал любимые продукты с новогоднего стола, которые могут вызвать рак

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-радиотерапевт Денис Романов предостерегает от возможных заблуждений относительно возможности заболеть раком в результате новогоднего застолья. Он подчеркивает, что рак развивается не от одного пиршества, а от длительного воздействия канцерогенных веществ. Тем не менее, на новогоднем столе могут присутствовать продукты, способствующие развитию онкологических заболеваний.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Алкоголь, продукты из переработанного мяса (колбаса, сосиски, шашлык) и продукты, вызывающие избыточную массу тела (жирное, мучное, сладкое), могут увеличивать риски онкологии. Врач рекомендует поддерживать здоровый образ жизни, следя за питанием, сном и физической активностью в течение года, чтобы минимизировать риски заболеваний, включая рак.