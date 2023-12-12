Завтрак считается наиболее важным приемом пищи в течение дня, особенно если вы стремитесь потерять вес или нарастить мышечную массу. Профессиональный диетолог и специалист по спортивному питанию Дестини Муди выделила 10 оптимальных продуктов, которые могут помочь в достижении этих целей.
Эти продукты обладают высоким содержанием питательных веществ, таких как холин и витамины группы B, обеспечивая стабильный заряд энергии. Исследования подтверждают, что белок в яйцах является высококачественным с точки зрения усвоения.
Содержит больше белка и меньше жира по сравнению с обычным беконом, делая его отличным выбором для тех, кто стремится увеличить мышечную массу и снизить вес.
Позволяет снизить потребление общего количества жиров, включая вредные насыщенные жиры.
Богат растворимой клетчаткой, замедляющей пищеварение и обеспечивающей долгосрочное насыщение.
Источник медленно высвобождающегося белка, идеальный выбор для восстановления и поддержания мышц. В одной чашке творога может содержаться 25 г белка.
Белковый завтрак, содержащий пробиотики для здоровья кишечника и белок для роста мышц и насыщения. Можно комбинировать с фруктами, мюсли или орехами, сообщает Ferra.
Ищите злаки с минимальным содержанием сахара и высоким содержанием клетчатки.
Удобный способ начать день с большого количества белка.
Рассмотрите возможность добавления шпината, ягод и греческого йогурта для дополнительной пользы.
Насыщены сложными углеводами и клетчаткой, что делает их отличным выбором для завтрака.
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