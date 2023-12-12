Диетолог Муди назвала 10 продуктов для наращивания мышечной массы

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Завтрак считается наиболее важным приемом пищи в течение дня, особенно если вы стремитесь потерять вес или нарастить мышечную массу. Профессиональный диетолог и специалист по спортивному питанию Дестини Муди выделила 10 оптимальных продуктов, которые могут помочь в достижении этих целей.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Яйца

Эти продукты обладают высоким содержанием питательных веществ, таких как холин и витамины группы B, обеспечивая стабильный заряд энергии. Исследования подтверждают, что белок в яйцах является высококачественным с точки зрения усвоения.

Канадский бекон

Содержит больше белка и меньше жира по сравнению с обычным беконом, делая его отличным выбором для тех, кто стремится увеличить мышечную массу и снизить вес.

Куриная колбаса

Позволяет снизить потребление общего количества жиров, включая вредные насыщенные жиры.

Овес

Богат растворимой клетчаткой, замедляющей пищеварение и обеспечивающей долгосрочное насыщение.

Творог

Источник медленно высвобождающегося белка, идеальный выбор для восстановления и поддержания мышц. В одной чашке творога может содержаться 25 г белка.

Греческий йогурт

Белковый завтрак, содержащий пробиотики для здоровья кишечника и белок для роста мышц и насыщения. Можно комбинировать с фруктами, мюсли или орехами, сообщает Ferra.

Зерновые продукты с высоким содержанием клетчатки

Ищите злаки с минимальным содержанием сахара и высоким содержанием клетчатки.

Протеиновые коктейли

Удобный способ начать день с большого количества белка.

Смузи

Рассмотрите возможность добавления шпината, ягод и греческого йогурта для дополнительной пользы.

Английские маффины

Насыщены сложными углеводами и клетчаткой, что делает их отличным выбором для завтрака.