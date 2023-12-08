Биолог Мальцева перечислила продукты, помогающие в борьбе с раком

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и биолог-генетик Ирина Мальцева выделяет семь продуктов, способных повысить эффективность терапии и предотвратить развитие рака молочной железы.

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Среди них — зеленый чай, морковь, сельдерей, фенхель, черный виноград, апельсины и брокколи, которые благодаря специальным фитонутриентам предотвращают образование опухолей. Для профилактики рака мозга важно поддерживать правильное соотношение жирных кислот в рационе.

Мальцева также отмечает, что грибы могут быть эффективным средством лечения при определенных онкологических заболеваниях, особенно на стадии метастазирования. Грибы, такие как шиитаке, майтаке, трамета и кордицепс, содержащие бета-глюканы, способны атаковать опухолевые клетки и разрушать новообразования.

2 главных продукта против рака.