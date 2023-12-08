Врач и биолог-генетик Ирина Мальцева выделяет семь продуктов, способных повысить эффективность терапии и предотвратить развитие рака молочной железы.
Среди них — зеленый чай, морковь, сельдерей, фенхель, черный виноград, апельсины и брокколи, которые благодаря специальным фитонутриентам предотвращают образование опухолей. Для профилактики рака мозга важно поддерживать правильное соотношение жирных кислот в рационе.
Мальцева также отмечает, что грибы могут быть эффективным средством лечения при определенных онкологических заболеваниях, особенно на стадии метастазирования. Грибы, такие как шиитаке, майтаке, трамета и кордицепс, содержащие бета-глюканы, способны атаковать опухолевые клетки и разрушать новообразования.
Подтверждения от Минобороны РФ нет.