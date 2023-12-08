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Биолог Мальцева перечислила продукты, помогающие в борьбе с раком

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Здоровье

Врач и биолог-генетик Ирина Мальцева выделяет семь продуктов, способных повысить эффективность терапии и предотвратить развитие рака молочной железы.

Биолог Мальцева перечислила продукты, помогающие в борьбе с раком
Фото: openverse by chriscom is licensed under CC BY-SA 2.0

Среди них — зеленый чай, морковь, сельдерей, фенхель, черный виноград, апельсины и брокколи, которые благодаря специальным фитонутриентам предотвращают образование опухолей. Для профилактики рака мозга важно поддерживать правильное соотношение жирных кислот в рационе.

Мальцева также отмечает, что грибы могут быть эффективным средством лечения при определенных онкологических заболеваниях, особенно на стадии метастазирования. Грибы, такие как шиитаке, майтаке, трамета и кордицепс, содержащие бета-глюканы, способны атаковать опухолевые клетки и разрушать новообразования.

2 главных продукта против рака.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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