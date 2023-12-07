Невролог Шевцова рассказала, как снизить риск инсульта

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если кто-то из близких родственников перенес инсульт в молодом возрасте, то стоит обратиться к неврологу для проведения минимального комплекса обследований с целью исключения генетических патологий. Об этом предупредила врач-невролог Ксения Шевцова.

Фото: Pravda.ru

По её мнению, инсульт может произойти и у людей без проблем с наследственностью. Для снижения этого риска рекомендуется установить нормальный режим дня, труда и отдыха, отказаться от употребления алкоголя и курения, придерживаться принципов здорового питания.

Также следует избегать эмоциональных и физических перегрузок, регулярно проходить обследования и уделять внимание физической активности.

Шевцова подчеркнула важность избегания переедания, уменьшения потребления соли, сахара и насыщенных жиров в рационе. Для укрепления профилактических свойств рациона рекомендуется включить в него омега-3 жирные кислоты. Они способствуют снижению уровня тромбоксана ТхА2, который вызывает сужение сосудов и усиливает образование атеросклеротических бляшек.

29 ноября главный внештатный невролог Минздрава Подмосковья Сутормин рассказал о совершенствовании системы помощи при инсультах. Он уточнил, что с 2014 года в Московской области активно развивается и совершенствуется система работы с пациентами с острым нарушением мозгового кровообращения. На данный момент в этой сети действуют 34 организации.