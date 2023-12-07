Кардиолог Кореневич призвала менять себя, а не других для того, чтобы прожить долго

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отвечая на вопрос о том, почему люди по-разному долго живут, даже при правильном питании, кардиолог Анна Кореневич подчеркнула важность перестать беспокоиться о том, что мы не можем изменить. Она объяснила почему одни, питаясь правильно, живут до 90-100 лет, а кому-то суждено умереть в 40 лет. По словам специалиста, всё зависит от восприятия жизни.

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"Мы не можем изменить других людей, мы можем изменить только себя", — подчеркнула она.

Поэтому врач призвала менять только себя, а не других.

Она также отметила, что окружающий мир и люди в нём — это зеркала, которые отражают наши поступки и решения. Поэтому важно окружать себя людьми, близкими по духу.

У людей есть два выбора. Первый — постоянно менять других и окружающий мир, и потом разочаровываться в том, что ничего не получается. Этот путь приводит к потере здоровья и счастья. Второй — меняться самому, но не для кого-то другого, а для себя. Такой подход ведёт к здоровью и долголетию.

Секрет долгожительства