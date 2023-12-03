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Россиянам назвали неочевидные симптомы сахарного диабета

1:32
Здоровье

Скрытые проявления сахарного диабета включают в себя пародонтит, изменения в состоянии кожи, частые инфекции, аномалии в зрении и слухе, а также колебания настроения.

Россиянам назвали неочевидные симптомы сахарного диабета
Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперты утверждают, что взаимосвязь между диабетом и пародонтитом является взаимной. Диабет может ухудшить ситуацию с пародонтитом, в то время как пародонтит служит фактором риска повышенного уровня сахара в крови.

Что касается изменений в коже, предвестником преддиабета и сахарного диабета второго типа считается черный акантоз — бархатистое, темное и часто утолщенное пятно на коже. Этот симптом может быть вызван повышенным уровнем инсулина.

Кроме того, высокий уровень сахара в крови создает благоприятную среду для размножения микробов и снижает иммунный ответ. Бактериальные инфекции воздействуют на волосяные фолликулы и ногти, приводя к образованию фурункулов и ячменей, сообщает tnv.

Избыток сахара также повреждает мелкие сосуды в глазах, проявляясь первоначально нечеткостью зрения. Затем могут появиться темные плавающие пятна или прожилки.

Длительное воздействие высокого уровня сахара в крови вредит также мелким кровеносным сосудам и нервам внутреннего уха. Кроме того, колебания уровня сахара в крови сопровождаются изменениями настроения, вызывая тревожные и депрессивные состояния.

Первые симптомы сахарного диабета
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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