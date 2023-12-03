Медицинские эксперты утверждают, что воздействие кофе на человеческий организм может быть как положительным, так и отрицательным. При умеренном употреблении этого напитка он способен повысить бодрствование и улучшить настроение. Рекомендуется употреблять не более 400 мг кофеина в сутки.
Однако при избыточном потреблении кофе возможно повышение артериального давления, а сердечно-сосудистая система может испытывать дополнительную нагрузку, пояснила кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Национального центра генетических исследований Ирина Колесникова.
Она отметила, что основной фермент, ответственный за обработку кофеина в организме человека, — цитохром Р450 1 А2 и соответствующий ему ген cyp1a2. Если этот фермент активен и нормально функционирует, употребление рекомендованных доз кофе безопасно, сообщает "Общественная служба новостей".
Тем не менее, для людей, у которых этот фермент неактивен, употребление кофе и кофеина в целом не рекомендуется из-за неблагоприятного генетического фона. Тем, у кого генотип нормальный, можно безопасно употреблять одну чашку кофе.
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