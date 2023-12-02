Татьяна Семенова рассказала о том, что дефицита врачей в российских медучреждениях не будет

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Выступая на 2-ом конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение", заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова заявила, что увеличения дефицита медицинских кадров в стране не будет.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По словам Семеновой, ежегодное количество врачей, уходящих из здравоохранения, примерно соответствует числу тех, кто приходит в систему. Это позволяет делать оптимистичные прогнозы по поводу того, что российская медицина будет обеспечена необходимыми кадрами. Также заместитель министра здравоохранения подчеркнула, что сегодня на каждые 10 тысяч человек приходится примерно 50 врачей, работающих в различных медицинских учреждениях разных форм собственности. В государственных и муниципальных медучреждениях этот показатель составляет около 40 врачей.

В ноябре 2022 года министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил о том, что в России не хватает порядка 25 000 врачей и около 50 000 среднего медицинского персонала.