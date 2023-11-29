Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Франция и США – главные претенденты на проведение Зимних Олимпийских игр 2030 и 2034
Филипп Киркоров признался, что мать Пугачёвой подталкивала её к браку с певцом
Reuters: КНДР отправила в РФ около 2 тысяч контейнеров военного назначения
Стало известно, с какими проблемами столкнутся владельцы китайских машин в России
Названа пища, защищающая от болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний
Николай Басков заявил, что выступал на дне рождении собаки
Власти Чехии предрекли Украине судьбу Кипра
Актер Тимоти Шаламе удивил фанатов ожерельем с 964 драгоценными камнями
Ростовская и Ленинградская области объединяют усилия в развитии беспилотников

Ученые выяснили, сколько времени мозг восстанавливается после алкоголя

1:43
Здоровье

Функции мозга человека, подвергшиеся нарушениям из-за употребления алкоголя, могут восстанавливаться после длительного периода воздержания от этого вещества, сообщает журнал Alcohol.

Ученые выяснили, сколько времени мозг восстанавливается после алкоголя
Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Исследование включало 88 участников с различным уровнем зависимости от алкоголя и 45 добровольцев, не сталкивающихся с проблемами, связанными с употреблением алкоголя. С использованием метода магнитно-резонансной томографии (МРТ) ученые измеряли толщину коры головного мозга у пациентов. Оказалось, что восстановление толщины коры головного мозга в среднем занимает 7,3 месяца.

Однако автор исследования, Тимоти Дураззо, отмечает, что на данный момент недостаточно данных о том, как именно происходит восстановление структур мозга после продолжительного периода воздержания от алкоголя и проведения лечения.

Самым впечатляющим результатом исследования стало линейное восстановление толщины коры в большинстве из изученных областей — 26 из 34. Наиболее заметные изменения были зафиксированы через 7,3 месяца после отказа от алкоголя.

У пациентов, потреблявших значительные дозы алкоголя в течение года перед исследованием, скорость восстановления мозга оказалась ниже по сравнению с другими участниками исследования. Исследователи пришли к выводу, что количество и длительность употребления алкоголя влияют на скорость восстановления мозга. Также было обнаружено замедленное восстановление некоторых областей мозга у пациентов с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Гудилова Юлия
Использует все современные виды диагностики, лечения и профилактики гастритов, язвенной болезни, функциональных диспепсий, поражений пищевода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и других гастроэнтерологических заболеваний.
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Популярное
Филипп Киркоров сделал предложение руки и сердца продюсеру Татьяне Тур

На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.

Филипп Киркоров предложил продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж
ВНИИ ГОЧС: шторм может обрушиться на 15 регионов России
Россиян предупредили о шторме в 15 регионах страны
Пятеро мобилизованных россиян отказались ехать в зону СВО и сбежали из части
Водителей РФ предупредили, что они рискуют, когда запускают двигатель дистанционно
Европа пригласила РФ на диалог в рамках ОБСЕ. Что Лавров скажет Западу? Любовь Степушова Русский добровольческий корпус* на Украине: новые власовцы Алексей Гончаров Сербы Косова хотят голосовать на парламентских выборах, Приштина против Михаил Плисюк
Русским приготовили ловушку: "Это как "Минск", только без "Минска"
Роналду удивил фанатов: футболист попросил судью не назначать пенальти
Военкор Евгений Лисицын рассказал, что у Клещеевки иностранные наёмники массово сдаются в плен с обморожениями
Военкор Евгений Лисицын рассказал, что у Клещеевки иностранные наёмники массово сдаются в плен с обморожениями
Последние материалы
Филипп Киркоров признался, что мать Пугачёвой подталкивала её к браку с певцом
Reuters: КНДР отправила в РФ около 2 тысяч контейнеров военного назначения
Ученые выяснили, сколько времени мозг восстанавливается после алкоголя
Стало известно, с какими проблемами столкнутся владельцы китайских машин в России
Названа пища, защищающая от болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний
Николай Басков заявил, что выступал на дне рождении собаки
Власти Чехии предрекли Украине судьбу Кипра
Актер Тимоти Шаламе удивил фанатов ожерельем с 964 драгоценными камнями
Ростовская и Ленинградская области объединяют усилия в развитии беспилотников
Эксперты объяснили, как система "старт-стоп" вредит автомобилю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников