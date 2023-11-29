Ученые выяснили, сколько времени мозг восстанавливается после алкоголя

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Функции мозга человека, подвергшиеся нарушениям из-за употребления алкоголя, могут восстанавливаться после длительного периода воздержания от этого вещества, сообщает журнал Alcohol.

Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Исследование включало 88 участников с различным уровнем зависимости от алкоголя и 45 добровольцев, не сталкивающихся с проблемами, связанными с употреблением алкоголя. С использованием метода магнитно-резонансной томографии (МРТ) ученые измеряли толщину коры головного мозга у пациентов. Оказалось, что восстановление толщины коры головного мозга в среднем занимает 7,3 месяца.

Однако автор исследования, Тимоти Дураззо, отмечает, что на данный момент недостаточно данных о том, как именно происходит восстановление структур мозга после продолжительного периода воздержания от алкоголя и проведения лечения.

Самым впечатляющим результатом исследования стало линейное восстановление толщины коры в большинстве из изученных областей — 26 из 34. Наиболее заметные изменения были зафиксированы через 7,3 месяца после отказа от алкоголя.

У пациентов, потреблявших значительные дозы алкоголя в течение года перед исследованием, скорость восстановления мозга оказалась ниже по сравнению с другими участниками исследования. Исследователи пришли к выводу, что количество и длительность употребления алкоголя влияют на скорость восстановления мозга. Также было обнаружено замедленное восстановление некоторых областей мозга у пациентов с риском сердечно-сосудистых заболеваний.