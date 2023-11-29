Генетики назвали группу крови самых харизматичных людей

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Группа крови человека определяется компонентами, такими как специфические углеводы и белки, формирующие различные типы крови. Система классификации крови, используемая в настоящее время, была разработана в 1900 году.

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Знание своей группы крови имеет важное значение, поскольку в случае необходимости переливания крови важно обеспечить совместимость с группой, которую собираются переливать.

Вторая группа крови появилась немного позже, когда человечество активно занималось земледелием и стало разнообразно питаться. Люди с этой группой крови хорошо адаптируются к различным условиям и обладают неприхотливостью в питании. Они обычно характеризуются неконфликтными, легко адаптируются к окружающей среде и обладают отличными коммуникативными навыками.

Группы крови человека (AB0) – самое простое объяснение