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Генетики назвали группу крови самых харизматичных людей

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Здоровье

Группа крови человека определяется компонентами, такими как специфические углеводы и белки, формирующие различные типы крови. Система классификации крови, используемая в настоящее время, была разработана в 1900 году.

Генетики назвали группу крови самых харизматичных людей
Фото: openverse.org by tyfn is licensed under CC BY-SA 2.0.

Знание своей группы крови имеет важное значение, поскольку в случае необходимости переливания крови важно обеспечить совместимость с группой, которую собираются переливать.

Вторая группа крови появилась немного позже, когда человечество активно занималось земледелием и стало разнообразно питаться. Люди с этой группой крови хорошо адаптируются к различным условиям и обладают неприхотливостью в питании. Они обычно характеризуются неконфликтными, легко адаптируются к окружающей среде и обладают отличными коммуникативными навыками.

Группы крови человека (AB0) – самое простое объяснение
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
Специалист Серебреникова Татьяна
Владеет современными методами диагностики редких наследственных болезней, интерпретацией специализированных, в т.ч
Специалист Серебреникова Татьяна
Владеет современными методами диагностики редких наследственных болезней, интерпретацией специализированных, в т.ч
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