Группа крови человека определяется компонентами, такими как специфические углеводы и белки, формирующие различные типы крови. Система классификации крови, используемая в настоящее время, была разработана в 1900 году.
Знание своей группы крови имеет важное значение, поскольку в случае необходимости переливания крови важно обеспечить совместимость с группой, которую собираются переливать.
Вторая группа крови появилась немного позже, когда человечество активно занималось земледелием и стало разнообразно питаться. Люди с этой группой крови хорошо адаптируются к различным условиям и обладают неприхотливостью в питании. Они обычно характеризуются неконфликтными, легко адаптируются к окружающей среде и обладают отличными коммуникативными навыками.
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