Диетолог Редина рассказала об альтернативных хлебу углеводных продуктах в рационе

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Ольга Редина объяснила, можно ли полностью отказаться от употребления хлеба без ущерба для здоровья.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт считает, что хлеб можно исключить из рациона, так как источником углеводов могут стать зерновые каши, орехи, овощи и фрукты. Она отметила, что отказываются от хлеба люди, стремящиеся не набрать лишний вес.

Ранее нутрициолог Артём Опальницкий рассказал о вреде "кремлёвской диеты".

Диетолог в беседе с "Вечерней Москвой" рекомендует есть вместо хлеба хлебцы с полезными элементами в составе, которые будут способствовать насыщению организма и правильной работе пищеварительной системы.