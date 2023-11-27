Диетолог Ольга Редина объяснила, можно ли полностью отказаться от употребления хлеба без ущерба для здоровья.
Эксперт считает, что хлеб можно исключить из рациона, так как источником углеводов могут стать зерновые каши, орехи, овощи и фрукты. Она отметила, что отказываются от хлеба люди, стремящиеся не набрать лишний вес.
Ранее нутрициолог Артём Опальницкий рассказал о вреде "кремлёвской диеты".
Диетолог в беседе с "Вечерней Москвой" рекомендует есть вместо хлеба хлебцы с полезными элементами в составе, которые будут способствовать насыщению организма и правильной работе пищеварительной системы.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.