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Нутрициолог: "Кремлёвская диета не поможет вам похудеть, скорее навредит"

1:57
Здоровье

Кремлевская диета предполагает ограничение потребления углеводов и высокое потребление белка и жиров. В основе ее — снижение потребления продуктов, содержащих быстрые углеводы, таких как: сладости, хлеб, картофель и некоторые фрукты. Одновременно рекомендуется увеличение потребления белка, включая мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Вроде выглядит все красиво, но у диеты, безусловно, есть свои минусы и плюсы, рассказывает читателям Pravda.Ru фитнес-тренер, нутрициолог Артём Опальницкий.

Нутрициолог: "Кремлёвская диета не поможет вам похудеть, скорее навредит"
Фото: https://www.ph2nutrition.com/pages/everything-you-need-to-know-about-therapeutic-diets

Плюсы:

  • Похудение: кремлевская диета может помочь снизить вес, особенно в самом начале, за счет быстрого слива жидкости, но не жира.
  • Отсутствие значительных колебаний уровня сахара в крови может быть полезным для людей с диабетом или с проблемами с регуляцией сахара.
  • Чувство сытости. Жиры и белки в рационе могут способствовать ощущению сытости на долгое время, что помогает контролировать аппетит.

Минусы:

  • Могут возникнуть побочные эффекты, такие как слабость, головокружение, сонливость.
  • Диета требует исключения или ограничения углеводов, что может быть трудно соблюсти в повседневной жизни.
  • Из-за ограничения выбора продуктов кремлевская диета может привести к недостатку питательных веществ, витаминов и минералов.

В настоящее время не существует доказательств эффективности этой диеты, поэтому она может не привести к желаемым последствиям.

"Кремлевская диета является красивой советской обложкой диеты Аткинсона, разработанной в 1972 году. Этот упрощенный вариант, скорее всего, не только не поможет вам похудеть в долгосрочной перспективе, но и может нанести серьезный вред вашему здоровью", — резюмировал эксперт.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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