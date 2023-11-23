Кремлевская диета предполагает ограничение потребления углеводов и высокое потребление белка и жиров. В основе ее — снижение потребления продуктов, содержащих быстрые углеводы, таких как: сладости, хлеб, картофель и некоторые фрукты. Одновременно рекомендуется увеличение потребления белка, включая мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Вроде выглядит все красиво, но у диеты, безусловно, есть свои минусы и плюсы, рассказывает читателям Pravda.Ru фитнес-тренер, нутрициолог Артём Опальницкий.
Похудение: кремлевская диета может помочь снизить вес, особенно в самом начале, за счет быстрого слива жидкости, но не жира.
Отсутствие значительных колебаний уровня сахара в крови может быть полезным для людей с диабетом или с проблемами с регуляцией сахара.
Чувство сытости. Жиры и белки в рационе могут способствовать ощущению сытости на долгое время, что помогает контролировать аппетит.
Минусы:
Могут возникнуть побочные эффекты, такие как слабость, головокружение, сонливость.
Диета требует исключения или ограничения углеводов, что может быть трудно соблюсти в повседневной жизни.
Из-за ограничения выбора продуктов кремлевская диета может привести к недостатку питательных веществ, витаминов и минералов.
В настоящее время не существует доказательств эффективности этой диеты, поэтому она может не привести к желаемым последствиям.
"Кремлевская диета является красивой советской обложкой диеты Аткинсона, разработанной в 1972 году. Этот упрощенный вариант, скорее всего, не только не поможет вам похудеть в долгосрочной перспективе, но и может нанести серьезный вред вашему здоровью", — резюмировал эксперт.
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