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Миллионер рассказал россиянам, как привести себя в форму и похудеть

3:47
Здоровье

О соблюдении здорового образа жизни уже создано множество книг и статей. Все знают очевидные истины о здоровом образе жизни. Тем не менее, далеко не каждый может похвастаться здоровым и подтянутым телом. Ильдар Хусаинов - 43-летний владелец компании "Этажи", в своем блоге поделился своей историей похудения и рассказал, что побудило его заботиться о себе и придавать своему телу хорошую форму. Далее представлена его история от первого лица.

Миллионер рассказал россиянам, как привести себя в форму и похудеть
Фото: https://www.bhf.org.uk is licensed under https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/nutrition/how-to-start-eating-more-healthily

Миллион в месяц или ЗОЖ? В последнее время я наблюдаю, что все чаще люди находят оправдания для своего состояния здоровья. Они объясняют это разными причинами: отсутствием времени, отсутствием смысла следить за собой, стрессом на работе и в личной жизни. В общем, мозг может придумать множество оправданий, почему текущее состояние вполне нормально и ничего менять не нужно.

В наш век абсолютной толерантности ко всему и, наоборот, радикализации мнений, никто, как правило, ничего не говорит другим! Кроме самого человека и его близких, мало кого действительно волнует состояние его здоровья. Однако для самого человека его здоровье и жизнь являются главной ценностью!

Однажды на тренинге я задал вопрос: что проще — регулярно заниматься спортом, правильно питаться и вести здоровый образ жизни или зарабатывать миллион в месяц? Получил много разных ответов, но в целом большинство согласились, что следить за собой и уважать свой организм проще, чем зарабатывать миллион в месяц, сообщает "72.ru".

Следующий вопрос был еще сложнее. Что приносит больше удовольствия: идеальное здоровье и тело или хороший доход? Здесь ответы были разнообразными!

Я бы ответил так: здоровье и функциональное состояние организма — это фундамент для всего остального. И для этого не обязательно нужны деньги. Впрочем, наоборот, забота о здоровье может экономить их. Например, в России годовой расход на алкоголь и табак составляет примерно пять триллионов рублей (почти 12% бюджета России).

Первый шаг — самый трудный! При решении сложных задач важна правильно поставленная цель. На мой взгляд, цель, сформулированная как идеальное состояние тела и организма, должна быть в топ-3 целей любого человека!

Когда у меня родилась дочь Алина в 2006 году, я весил почти 90 килограммов. Плохое и несистемное питание, много сладкого, ужасный режим сна и непостоянство в рационе — все это привело к быстрому набору веса. В 2007 году, получив серьезную травму колена, я был вынужден пройти операцию. В больнице я внимательно следил за своим питанием, следовал режиму сна и отказался от вредных привычек. Всего через 12 дней я почувствовал себя другим человеком, похудел на 5 килограммов, и мне стало нравиться, как я выгляжу. Этот опыт вдохновил меня взять лучшее из нового режима жизни.

С тех пор прошло более 10 лет, и я не прибегаю к лекарствам. Я полностью исключил сахар из своего рациона — за пять лет не съел ни одной конфеты или кусочка торта. Мое питание организовано так, что я ем три раза в день без ограничений по времени. Я придерживаюсь здорового сна (с 21:30 до 06:30) и пью только воду, отказавшись от морсов, чаев и газированных напитков.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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