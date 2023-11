Диетолог Аптон: кефир помогает при профилактике и лечении простуды

Диетолог Джули Аптон считает, что кефир эффективно поддерживает иммунную систему и помогает ей сопротивляться вирусам в сезон простуды и гриппа. Об этом она рассказала журналу Eat This, Not That.

Фото: Openverse by jules:stonesoup is licensed under CC BY 2.0.

Аптон отметила, что пребиотики, содержащиеся в кефире, способствуют поддержанию баланса микробиоты желудочно-кишечного тракта. Это, по ее мнению, положительно влияет на работу иммунной системы, делая ее более эффективной в борьбе с вирусами и другими патогенами. "Кефир обладает антиоксидантными, противомикробными, противовоспалительными, ранозаживляющими свойствами и многими другими преимуществами для здоровья", - подчеркнула диетолог.

Другими полезными напитками для профилактики и лечения простудных заболеваний Аптон назвала зеленый чай, имбирный чай с медом, а также обычную воду.

"Вода помогает усваивать питательные вещества и поддерживать защитную функцию слизистых оболочек носа, рта и горла, которые являются естественным барьером для инфекций", - пояснила диетолог.

В случае простуды она также рекомендует пить натуральные соки из апельсинов или томатов, поскольку они содержат много витамина C, обладающего антибактериальными свойствами.

