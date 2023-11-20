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Учёные РФ разработали муку, которая помогает снизить холестерин

1:55
Здоровье

Эксперты Российского биотехнологического университета получили инновационную технологию изготовления принципиально нового вида муки, сырьём для которой служит соевый шрот. В новом продукте содержится много белка, железа, клетчатки, калия и марганца, которые способствуют улучшению обмена веществ, а также снижению уровня холестерина.

Учёные РФ разработали муку, которая помогает снизить холестерин
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Учёные пояснили, что россияне традиционно едят много хлеба. В среднем один гражданин РФ ест 90,3 кг хлебобулочных изделий в год.

Однако сегодня молодёжь, следящая за здоровьем, всё чаще отказывается от хлеба, чтобы не набирать вес и поддерживать здоровье в норме.

"Альтернативой становятся изделия из муки, переработанной из непривычных пока жителям России сельскохозяйственных культур. Так, одной из самых перспективных с точки зрения востребованности пищевой промышленностью и пользы для человека является технология по переработке соевого шрота в муку", — рассказали эксперты, которых цитирует RT.

Специалисты напомнили, что соевые белки хорошо усваиваются. А помимо белков, в сое есть много ценных минералов, в частности, цинк, железо, кальций, натрий, калий, а ещё витамины групп В и С. Об этом напомнил автор исследования, доцент кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Роман Кандроков.

Учёный объяснил, что созданная им технология делать из вторичного продукта переработки сои — шрота — малокалорийную муку, в которой нет холестерина, зато много полиненасыщенных жирных кислот. А из этой муки можно без проблем выпекать хлеб и использовать её для изготовления кондитерских изделий.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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