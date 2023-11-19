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Врачи рассказали, что такое "синдром жареного риса" и почему от него погибают люди

1:48
Здоровье

Состояние, получившее неофициальное наименование "синдром жареного риса", вызвало некоторую тревогу в онлайн-сообществе в последние дни. Беспокойство возникло после того, как в сервисе TikTok снова стало актуальным дело о 20-летнем подростке, умершем в 2008 году. Врачи пояснили суть этого явления.

Врачи рассказали, что такое "синдром жареного риса" и почему от него погибают люди
Фото: openverse "Basmati Rice" by cookbookman17 is licensed under CC BY 2.0.

Пользователи вновь начали обсуждение вопросов безопасности пищевых продуктов в социальных сетях. Термин "синдром жареного риса" стал известен после инцидента с 20-летним студентом колледжа, умершим в 2008 году. Причиной смерти было употребление им спагетти, которые он приготовил, оставил в холодильнике, а затем разогрел и съел через пять дней. Врачи предупреждают: несоблюдение правил хранения еды может привести к серьезным заболеваниям и даже смерти.

Что представляет собой "синдром жареного риса"?

Этот синдром связан с бактерией под названием Bacillus cereus. Она становится опасной, когда приготовленная еда остается при комнатной температуре в течение продолжительного времени. Смерть 20-летнего студента была вызвана употреблением спагетти, оставшихся при комнатной температуре пять дней. Этот случай подчеркивает важность правильного хранения продуктов.

Как проявляется инфекция?

Бактерия B. cereus может вызвать желудочно-кишечные расстройства с симптомами, такими как диарея и рвота. Эти явления могут продолжаться несколько дней, но у групп населения с повышенным риском, таких как дети и люди с сопутствующими заболеваниями, может потребоваться медицинская помощь.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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