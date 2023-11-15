Попова: штамм "пирола" распространится по России, но не станет основным

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новая разновидность COVID-19 "пирола" продолжит распространяться по российской территории, однако не станет основной, следует из заявления руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Фото: openverse.org by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.

По её словам, штамм "пирола" был привезён в РФ из-за рубежа, где сейчас активно распространяется. Речь идёт лишь о единичных случаях заражения этим вариантом в российских регионах, уточнила глава ведомства.

При этом она не исключила, что эпидобстановка ухудшится из-за проникновения нового штамма, передаёт канал РБК.

"Сегодняшняя ситуация говорит о том, что он будет распространяться, но, скорее всего, не станет превалирующим", — подчеркнула Попова.

Ранее иммунолог Владимир Болибок призвал задерживать дыхание и уходить от человека, который кашляет или чихает в общественном месте. Это позволит не заразиться COVID-19, считает специалист.

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