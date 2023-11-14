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Иммунолог Болибок напомнил о правиле 20 секунд, которое помогает не заболеть коронавирусом

1:06
Здоровье

На территории РФ опять наблюдается подъём заболеваемости коронавирусом.

Иммунолог Болибок напомнил о правиле 20 секунд, которое помогает не заболеть коронавирусом
Фото: Openverse by https://www.vperemen.com is licensed under CC BY-SA 4.0.

По мнению врача, иммунолога, аллерголога Владимира Болибок, дело тут в том, что россияне забыли про защитные маски.

Также иммунолог напомнил о правиле 20 секунд, которое помогает не заразиться COVID-19.

"Было сформулировано правило 20 секунд: если вы находитесь рядом с человеком, который кашляет, чихает, то вам нужно задержать дыхание, не вдыхать воздух, который он распылил, и удалиться от него как можно дальше в течение 20 секунд. Если вы успели это сделать, то вы не заразитесь", — рассказал Болибок в разговоре с Телеканалом "360".

Согласно этому же правилу, для того, чтобы обезопасить себя, нужно помнить про дистанцию и не забывать про маску.

Болибок сослался на результаты исследования японских специалистов, доказавших, что ношение маски снижает риск заражения коронавирусом. А если человек всё-таки заразится, заболевание пройдёт у него в более лёгкой форме.

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Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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