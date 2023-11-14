Иранские учёные обнаружили, что семена пажитника снижают холестерин

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование иранских ученых из медуниверситета Исфахана показало, что семена пажитника оказывают положительное влияние на уровень холестерина в крови.

Фото: openverse.org by Takeaway is licensed under CC BY-SA 4.0.

Анализ семян пажитника выявил их способность снижать уровень холестерина низкой плотности, также известного как "плохой" холестерин. Повышенный уровень этого холестерина может быть причиной забивания сосудов, повышения давления и развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также связан с риском развития диабета. Семена пажитника могут способствовать снижению концентрации этого вещества в крови, поддерживать оптимальный вес, регулировать обмен жиров и контролировать уровень холестерина.

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