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Названо число россиян с диабетом, не подозревающих о своём диагнозе

1:09
Здоровье » Здоровье и профилактика

Более 10 миллионов россиян больны сахарном диабетом, но лишь половина из них знает о своём страшном диагнозе. Такие удручающие данные привела директор ГНЦ РФ ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

Названо число россиян с диабетом, не подозревающих о своём диагнозе
Фото: Нейросеть Шедеврум

Более 5 миллионов пациентов в России имеют официальный диагноз и входят в печальную статистику, сообщила она на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября.

«Собственно, это зарегистрированы те пациенты, которым диагноз уже поставлен, но как показывает практика, ещё примерно столько же пациентов даже не подозревают о том, что у них есть сахарный диабет», – пояснила медик.

Таким образом, подытожила Мокрышева, 10-12 миллионов россиян больны диабетом. По её оценкам, ещё столько же имеют предпосылки к его развитию.

«Это действительно очень широкая распространённость этого статуса и самого заболевания», – посетовала она.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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