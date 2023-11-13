Названо число россиян с диабетом, не подозревающих о своём диагнозе

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Более 10 миллионов россиян больны сахарном диабетом, но лишь половина из них знает о своём страшном диагнозе. Такие удручающие данные привела директор ГНЦ РФ ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Более 5 миллионов пациентов в России имеют официальный диагноз и входят в печальную статистику, сообщила она на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября.

«Собственно, это зарегистрированы те пациенты, которым диагноз уже поставлен, но как показывает практика, ещё примерно столько же пациентов даже не подозревают о том, что у них есть сахарный диабет», – пояснила медик.

Таким образом, подытожила Мокрышева, 10-12 миллионов россиян больны диабетом. По её оценкам, ещё столько же имеют предпосылки к его развитию.

«Это действительно очень широкая распространённость этого статуса и самого заболевания», – посетовала она.

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