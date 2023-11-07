На Сахалине выявлен первый случай опасного гонконгского гриппа. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
"По итогам 44 недели 2023 года зарегистрировано 2 248 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе зарегистрирован 1 случай гриппа, этиологически связан с вирусом гриппа А (H3N2)", — сказано на сайте ведомства.
Специалисты рассказали, что для этого вируса характерно очень быстрое развитие инфекции, которая вызывает воспалительные процессы в ротоглотке и полости носа.
Эксперты уточнили, что гонконгским гриппом болеют долго, заболевший нуждается в симптоматическом лечении.
Известно, что ранее три случая гонконгского гриппа были зарегистрированы в Амурской области.
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