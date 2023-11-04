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В двух регионах вспыхнула смертельная болезнь

1:13
Здоровье

Первые случаи заражения гонконгским гриппом были зафиксированы в Тюменской и Орловской областях России. В первом регионе заболевание затронуло троих жителей, которые не имели прививки от гриппа. В Орловской области первым заболел студент техникума, находящийся в административном центре региона.

В двух регионах вспыхнула смертельная болезнь
Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

Гонконгский грипп получил своё название из-за пандемии, которая началась в 1968 году в Гонконге, распространившись по всему миру. В тот период множество людей заразились, и количество жертв оценивается в диапазоне от одного до четырёх миллионов человек. Симптомы заболевания включают высокую температуру, сухой кашель, насморк и головную боль, которые проявляются через 1-2 дня после заражения.

Для предотвращения заражения гонконгским гриппом рекомендуется соблюдать правила личной гигиенты, регулярно мыть руки и использовать антисептические средства. Кроме того, стоит избегать посещения мест с большим скоплением людей и контакта с больными. Принятие этих мер поможет предотвратить заражение вирусом и его распространение.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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