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Врач Умнов назвал колбасу из индейки самой безвредной для здоровья человека

2:19
Здоровье

Колбаса — это продукт, который в большей степени не является чисто мясным, так как в нём содержатся нитриты и канцерогены, представляющие опасность для здоровья. Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения и хирург Александр Умнов раскрыл секреты производства и потенциальную опасность этого продукта питания. Он объяснил, что колбаса содержит менее чем 20% мяса, и остальные компоненты зависят от производителя.

Врач Умнов назвал колбасу из индейки самой безвредной для здоровья человека
Фото: openverse.org by chooyutshing is licensed under CC BY 2.0.

Умнов рассказал, что мясо для колбасы часто получается из специально выращиваемых животных, которых ограничивают в движении и кормят некачественными кормами, которые содержат антибиотики. Они, в свою очередь, могут способствовать развитию "мегасупергигарезистентных" микроорганизмов, которые вызывают заболевания.

"В производство колбас и сосисок разных категорий идёт фактически всё животное. И мясо, и жиры, и рога с копытами, и образующиеся при переработке трансжиры, и много чего ещё. При переработке белков образуются нитрозамины, которые обладают высокой канцерогенностью", — рассказал специалист в беседе с изданием "Лайф".

Медик также отметил, что для придания колбасе цвета добавляют красители, а для увеличения срока хранения применяют нитрит натрия, который замедляет разложение мяса. Употребление более шести граммов этого вещества может быть смертельным. Умнов также подчеркнул, что колбаса содержит много соли, что способствует задержанию воды в организме и повышает риск артериальной гипертензии.

Эксперт также добавил, что в сосисках часто содержится повышенное количество омега-6 жирных кислот, которые повреждают желудочно-кишечный тракт и увеличивают риск развития рака толстой кишки.

Из-за использования жирного мяса в колбасах повышается риск инфаркта и жирового перерождения органов, а также увеличивается вес.

Умнов порекомендовал выбирать колбасу из индейки, так как мясо этой птицы менее жирное, что снижает риск атеросклероза и образования вредных жировых компонентов.

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Как выбрать колбасу
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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