Американские ученые назвали размер члена, когда можно считать, что "повезло"

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские исследователи провели изучение, чтобы определить средний размер мужского полового члена в состоянии эрекции, и получили результат в 13,1 см. Это значение представляет медиану, а не среднее арифметическое, что означает, если длина члена меньше 13,1 см, то его владелец может считаться среди мужчин с членами "меньшего" размера, и наоборот, если больше, то "повезло".

Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

Это исследование использовало данные из 17 ранее опубликованных работ и включило в себя выборку из 15 521 мужчин разных этнических групп, включая азиатов, американцев, европейцев и африканцев. Результаты показали, что большинство мужчин находятся в диапазоне от 12 до 16 см, где 25% имеют размер менее 12 см, и также 25% имеют размер около 14 см. Всего лишь 1% мужчин имеют члены длиной более 20 см. Кроме того, около 5% мужчин имеют "достоинство" менее 10 см.

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Какой нормальный размер члена? Только факты.