Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В ГИБДД запретили водить автомобиль, если владелец не вписан в ОСАГО
ГИБДД начала лишать водителей прав за неправильно закрепленные номера
Терапевт Водовозов заявил, "праноеды" предлагают простые решения
Зеленский обещал лично объяснить Трампу невозможность прекратить конфликт
Глава Запорожской области заявил, что контрнаступление ВСУ в регионе остановлено
Ученые испуганы магнитной бурей K-индекса, которая сегодня ударит по России
Профессор Аграновский: вакцины не защищают от COVID-19, поскольку вирус изменился
Автоэксперт Солодовник рассказал, как правильно торговаться при покупке автомобиля
Умер известный российский искусствовед Аркадий Ипполитов

Американские ученые назвали размер члена, когда можно считать, что "повезло"

1:14
Здоровье

Американские исследователи провели изучение, чтобы определить средний размер мужского полового члена в состоянии эрекции, и получили результат в 13,1 см. Это значение представляет медиану, а не среднее арифметическое, что означает, если длина члена меньше 13,1 см, то его владелец может считаться среди мужчин с членами "меньшего" размера, и наоборот, если больше, то "повезло".

Американские ученые назвали размер члена, когда можно считать, что "повезло"
Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

Это исследование использовало данные из 17 ранее опубликованных работ и включило в себя выборку из 15 521 мужчин разных этнических групп, включая азиатов, американцев, европейцев и африканцев. Результаты показали, что большинство мужчин находятся в диапазоне от 12 до 16 см, где 25% имеют размер менее 12 см, и также 25% имеют размер около 14 см. Всего лишь 1% мужчин имеют члены длиной более 20 см. Кроме того, около 5% мужчин имеют "достоинство" менее 10 см.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Какой нормальный размер члена? Только факты.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Специалист Ниязов Аслан
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
Специалист Паршина Вера
Специализируется на смотровой цистоскопии с биопсией, циркумцизии, пластике уздечки, резекции полипов уретры, удалении доброкачественных образований органов мошонки и полового члена.
Популярное
Что ищут в доме у Вики Цыгановой во время обыска, рассказала Собчак

Ксения Собчак поделилась информацией об обыске в доме Вики Цыгановой "из надёжных источников".

Собчак об обыске в доме Вики Цыгановой: "У Цыгановых ищут еврея"
Валерий Меладзе спел в дуэте с новой девушкой Константина Меладзе
С Валерием Меладзе спела новая девушка его брата Константина Меладзе
В Днепре на аэродроме ракета РФ спровоцировала детонацию заряда NASAMS
Зеленского выкинули из переговоров с США: первое лицо теперь другое?
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
"Лёш, спасибо тебе за работу": Цыгановы раскрыли, в чём заключалась суть "обыска" в их доме
Палестинец, потерявший свою семью после атаки Израиля, написал Байдену письмо
5 положительных изменений, которые произойдут с вашим организмом после месяца без алкоголя
5 положительных изменений, которые произойдут с вашим организмом после месяца без алкоголя
Последние материалы
В Австралии назвали три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны
Сын Градского Даниил заявил, что вдова певца живёт в огромном доме с персоналом
Врач-уролог Смерницкий посоветовал мужчинам рубить дрова для повышения либидо
Fox News: пять изменений произойдут с организмом после месяца без алкоголя
В Санкт-Петербурге 9-летняя девочка рассказала отцу, что в самолёте к ней приставал мужчина
The Telegraph: Израиль впервые в истории провёл бой в космосе, сбив ракету хуситов
Получивший тяжёлые ранения Герой России Сайфуллин вернулся в зону СВО
В фильме "Служебный роман" нашли киноляп с зонтиком Оли Рыжовой
ВС РФ уничтожили более пяти танков Leopard за 10 дней в Запорожской области
Портал UnHerd: вступив в ЕС, Украина отберёт деньги у бедных членов организации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников