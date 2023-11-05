Приём жиросжигателей может привести к негативным последствиям для здоровья. Об этом предупредила эндокринолог Елена Прокопенко.
По её словам, употребление таких БАДов чревато раздражительностью, бессонницей и учащённым сердцебиением.
Как пояснила врач в интервью сайту aif.ru, жиросжигатели также иногда повреждают почки и печень, нарушают правильное функционирование сердечно-сосудистой системы.
Она подчеркнула: если человек всё-таки решил принимать БАДы, то следует включить в меню много натуральных продуктов с полезными веществами. Прокопенко призвала россиян проконсультироваться со специалистом перед началом употребления подобных препаратов.
На упаковке БАДов обязательно должны быть сведения о государственной регистрации и сроке годности, уточнила эндокринолог.
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