Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пугачева опять поспешно уехала из России: Галкин* показал совместное фото
Вика Цыганова вышла на связь после обыска: "Работаем с ночи, пресс-аташе всё контролирует"
Арестович* заявил, что западные партнёры не заинтересованы в разгроме России
Science Daily: астрофизики нашли чужую планетк Тейя внутри Земли
Опубликовано видео мощного удара по скоплению офицеров ВСУ на Запорожском фронте
Директор певца Shaman о чемоданчике с красной кнопкой артиста: "Она ненастоящая"
Певец Shaman завершил выступление в Санкт-Петербурге нажатием красной кнопки
В Сеть попало, как два танковых экипажа ВСУ отказались идти на убой
Стилист раскрыл, какие угрозы несет сухой шампунь

Эндокринолог Прокопенко: жиросжигатели вызывают раздражительнось и бессонницу

1:02
Здоровье

Приём жиросжигателей может привести к негативным последствиям для здоровья. Об этом предупредила эндокринолог Елена Прокопенко.

Эндокринолог Прокопенко: жиросжигатели вызывают раздражительнось и бессонницу
Фото: creativecommons.org by Крисморозова is licensed under CC BY-SA 4.0.

По её словам, употребление таких БАДов чревато раздражительностью, бессонницей и учащённым сердцебиением.

Как пояснила врач в интервью сайту aif.ru, жиросжигатели также иногда повреждают почки и печень, нарушают правильное функционирование сердечно-сосудистой системы.

Она подчеркнула: если человек всё-таки решил принимать БАДы, то следует включить в меню много натуральных продуктов с полезными веществами. Прокопенко призвала россиян проконсультироваться со специалистом перед началом употребления подобных препаратов.

На упаковке БАДов обязательно должны быть сведения о государственной регистрации и сроке годности, уточнила эндокринолог.

Ранее врач Зухра Павлова порекомендовала использовать небольшие тарелки и вести дневник питания для эффективного похудения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Как правильно худеть?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
Популярное
Составлен список звёзд, в крахе карьеры которых считают виновной Пугачёву

Певицу Аллу Пугачёвой считают виновной в крахе карьеры многих звёзд.

Обнародован список звёзд, в крахе карьеры которых обвиняют Аллу Пугачёву
Под Волгоградом 12-летняя девочка сбежала из дома к жениху в Пензу
12-летняя волгоградская школьница сбежала из дома и уехала к жениху в Пензу
Певица Вика Цыганова рассказала подробности об обыске: "Улики изъяли"
Что ищут в доме у Вики Цыгановой во время обыска, рассказала Собчак
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
NBC News: В США и Европе уверены, что Украине не избежать мирных переговоров с Россией
Врач Жемчугов раскрыл опасность приёма витамина D
США тайно передали ВСУ технику для прорыва обороны ВС РФ — Forbes
США тайно передали ВСУ технику для прорыва обороны ВС РФ — Forbes
Последние материалы
Арестович* заявил, что западные партнёры не заинтересованы в разгроме России
Science Daily: астрофизики нашли чужую планетк Тейя внутри Земли
Опубликовано видео мощного удара по скоплению офицеров ВСУ на Запорожском фронте
Директор певца Shaman о чемоданчике с красной кнопкой артиста: "Она ненастоящая"
Певец Shaman завершил выступление в Санкт-Петербурге нажатием красной кнопки
В Сеть попало, как два танковых экипажа ВСУ отказались идти на убой
Стилист раскрыл, какие угрозы несет сухой шампунь
Покупателям советуют приезжать за машинами на завод
Шоумен Барецкий признался во влечении к Пугачёвой и рассказал, что они с Галкиным* близки к разводу
Доктор Ковальков назвал напиток, который необходимо кушать при раке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников