Эндокринолог Прокопенко: жиросжигатели вызывают раздражительнось и бессонницу

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Приём жиросжигателей может привести к негативным последствиям для здоровья. Об этом предупредила эндокринолог Елена Прокопенко.

Фото: creativecommons.org by Крисморозова is licensed under CC BY-SA 4.0.

По её словам, употребление таких БАДов чревато раздражительностью, бессонницей и учащённым сердцебиением.

Как пояснила врач в интервью сайту aif.ru, жиросжигатели также иногда повреждают почки и печень, нарушают правильное функционирование сердечно-сосудистой системы.

Она подчеркнула: если человек всё-таки решил принимать БАДы, то следует включить в меню много натуральных продуктов с полезными веществами. Прокопенко призвала россиян проконсультироваться со специалистом перед началом употребления подобных препаратов.

На упаковке БАДов обязательно должны быть сведения о государственной регистрации и сроке годности, уточнила эндокринолог.

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