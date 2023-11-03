Косметолог рассказала, как избавиться от отечности лица

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для преодоления отеков врач-косметолог Виктория Ощепкова советует обращать внимание на здоровое питание и правильный сон. Однако следует помнить, что задержка жидкости в организме может свидетельствовать о наличии каких-либо патологий.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Ощепкова рекомендует следить за своим рационом и уменьшить употребление соли, так как избыток соли может способствовать задержке воды в организме. Предпочтение стоит отдавать свежим фруктам и овощам, которые помогут уравновесить уровень жидкости в организме, сообщает РИА "ФедералПресс".

Также в борьбе с отеками важна правильная поза для сна. Спать на спине будет наилучшим вариантом, так как это поможет предотвратить задержку жидкости в тканях и улучшит кровообращение. Кроме того, необходимо уделять достаточное внимание длительности и качеству сна.

Косметолог отмечает, что массаж лица также может помочь в борьбе с отечностью. Мягкие движения и специальные массажные кремы способствуют лучшей циркуляции лимфы и уменьшению отеков. При уходе за кожей лица следует выбирать косметику, обогащенную антиоксидантами и увлажняющими компонентами.

Тем не менее, Виктория Ощепкова напоминает, что отеки могут быть симптомами серьезных проблем, таких как грыжи, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений функций почек или щитовидной железы.

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