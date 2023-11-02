Врачи предупредили, что ксенонотерапии имеет опасные последствия для организма человека

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В настоящее время ингаляция ксенона стала весьма популярной процедурой. Она привлекла внимание известных блогеров, знаменитостей и крупных бизнесменов. Спрос на данную процедуру удовлетворяется частными клиниками, однако следует учитывать, что несмотря на популярность, "терапия" с ксеноном может вызвать зависимость и даже стать причиной смерти.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Так, 21 июля 40-летний Антон Черепенников, основатель киберспортивной организации ESforce и глава "ИКС Холдинга", скончался в своём офисе на Мичуринском проспекте. Причиной его смерти стала остановка сердца во время ингаляции ксеноном. Сеанс проводил главный врач частной клиники, который регулярно приезжал к Черепенникову. Несмотря на наличие медицинского персонала и вызов скорой помощи, пациента не удалось спасти.

В результате расследования было установлено, что у клиники отсутствовали лицензии на проведение многих процедур, а некоторые сотрудники не имели соответствующего медицинского образования. Несмотря на это, клиника имела огромный доход, и только в прошлом году её выручка превысила 200 миллионов рублей, пишет РИА Новости.

Этот случай не единственный. Ранее также были смертельные исходы, связанные с ингаляцией ксенона.

Инертный газ нетоксичен, не имеет мутагенных и канцерогенных свойств, оперативно выводится из организма и не определяется при вскрытии. Это означает, что смертельные случаи, о которых уже известно, могут быть лишь верхушкой айсберга.

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Чем опасны ингаляции ксеноном? Смертельная эйфория