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Онколог Фурсов назвал три вида самого агрессивного рака

4:12
Здоровье

Рак остается одной из наиболее распространенных причин смертности среди болезней. Существует несколько агрессивных форм рака, которые могут быстро перейти от первой к четвертой стадии, оставляя мало шансов на успешное лечение. Главный врач регионального онкодиспансера и главный онколог Новосибирской области Сергей Фурсов разъяснил, как их можно обнаружить при прохождении простых обследований.

Онколог Фурсов назвал три вида самого агрессивного рака
Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Меланома

Рак кожи занимает первое место по частоте обнаружения в Новосибирской области. Важно отметить, что его можно разделить на три вида: плоскоклеточный, базальноклеточный и меланому, последний из которых считается наиболее агрессивным среди них. Меланома быстро развивается до четвертой стадии.

"Заболеваемость меланомой невелика, но она является одной из самых агрессивных злокачественных опухолей, которые сложно поддаются лечению. Без лечения вероятность смерти в течение года очень высока", — рассказал врач.

Меланома способна давать метастазы в разных частях организма, начиная от лимфатических узлов и заканчивая головным мозгом и костями. Профилактика одинакова для всех видов рака кожи: необходимо проявлять внимание к своему здоровью. Меланома не проявляет боли, но изменения в родинках, такие как цвет, размер и контуры, должны послужить поводом для обращения к врачу.

Фактор наследственности также играет важную роль. Если у членов семьи были случаи меланомы, то следует быть еще более бдительными. Часто диспластические невусы (плоские родинки) могут стать начальным этапом развития меланомы.

Рак поджелудочной железы

По своей структуре, ходу и сложности диагностики рак поджелудочной железы чаще всего выявляется на третьей и четвертой стадиях. Особенность этого рака заключается в том, что на начальных стадиях он обычно не проявляет себя симптомами.

"Рак поджелудочной железы долгое время не проявляет себя. Он начинает давить на протоки, что приводит к механической желтухе. Но это уже серьезный этап", — подчеркнул Фурсов.

Этот рак протекает очень агрессивно и, как правило, диагностируется на поздних стадиях. Рак поджелудочной железы быстро дает метастазы в другие органы, такие как печень, почки и легкие, что сокращает продолжительность жизни до около года.

Проведение правильного и качественного ультразвукового исследования может помочь подозреть рак поджелудочной железы, особенно у людей с наследственным фактором. Врачи рекомендуют выполнять регулярные ультразвуковые исследования органов брюшной полости один раз в год, сообщает ngs.ru.

Рак легких

Это один из наиболее распространенных видов рака не только в России, но и по всему миру. Опухоль может долгое время не проявлять себя и расти очень быстро, что делает смертность от рака легких очень высокой. В 80% случаев рак легких связан с курением, но среди пациентов все чаще встречаются и некурящие.

"Рак легких рано метастазирует, и для обеспечения долгой жизни его необходимо выявлять на ранних стадиях", — говорит онколог.

Флюорография, несмотря на свою ограниченную способность, может помочь выявить злокачественную опухоль на более поздних стадиях. Важно, чтобы врач проанализировал снимок и определен план действий для пациента.

Из-за местоположения опухоли рак легких активно растет, и, следовательно, большинство пациентов обращаются к врачу уже на третьей или четвертой стадии. Всего половина из них сможет прожить более года. Рак легких часто дает метастазы в головной мозг, печень и кости.

Простейший способ предотвратить рак легких заключается в броске курения и проведении ежегодных флюорографий. Даже небольшие сомнения у врача при изучении снимка могут спасти жизнь.

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Самые агрессивные формы рака.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
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