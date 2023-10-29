Врач Демьяновская назвала необычные симптомы стресса

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперт лаборатории "Гемотест", врач Екатерина Демьяновская, деликатно разъяснила, какие скрытые признаки стресса могут подсказывать о состоянии напряжения, а также предложила способы борьбы с ним.

Фото: openverse by BLW Photography is licensed under CC BY 2.0

Доктор обратила внимание на физические симптомы стресса, подчеркивая, что они не возникают случайно. Интенсивные переживания воздействуют на гормональные процессы в организме, что, в свою очередь, влияет на работу различных органов.

В результате сокращается кровоснабжение пищеварительной системы, замедляется ритм перистальтики, возникают нарушения в выработке желудочного секрета и многое другое. Кроме того, среди симптомов стресса часто встречаются першение и ощущение кома в горле.

Екатерина Демьяновская пояснила, что это ощущение обусловлено непроизвольным сокращением мышц гортани, сухостью в горле из-за уменьшенного слюноотделения и нарушенного носового дыхания.

Она также отметила, что стресс может проявляться в виде зуда, высыпаний и скрежета зубов. Для того чтобы справиться с плохим самочувствием, врач предложила ряд методов, включая дыхательные упражнения, медитацию, прогулки на свежем воздухе, регулярные физические упражнения, а также уменьшение потребления никотина и алкоголя.

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Стресс: ✅ лечение, симптомы, причины и последствия