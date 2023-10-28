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Нутрициолог Беляева назвала 8 продуктов, которы защищают от рака

2:18
Здоровье

Человеческое здоровье напрямую зависит от питания. При соблюдении рекомендаций врачей можно не только предотвратить проблемы с пищеварительной системой и заболевания сердца, но даже снизить вероятность развития онкологических заболеваний.

Нутрициолог Беляева назвала 8 продуктов, которы защищают от рака
Фото: openverse.org by the_moment is licensed under CC BY 2.0.

Врач-нутрициолог Лана Беляева утверждает, что существуют продукты, которые способны защитить организм от рака, и перечислила в портале "МедикФорум" восемь наилучших "защитников". Рекомендуется включить их в свой рацион.

  • Бобовые. Фасоль, чечевица и горох обогащены клетчаткой и белком, что способствует снижению риска развития некоторых видов рака. Рекомендуется употреблять их несколько раз в неделю, примерно по 80 граммов за порцию.
  • Крестоцветные овощи. Брокколи, брюссельская капуста, листовая или цветная капуста содержат сульфорафан, обладающий противораковыми свойствами. Они также являются отличным источником клетчатки, способствующей нормализации пищеварения, поддержанию здорового веса и уменьшению вероятности рака кишечника.
  • Орехи и семена. Орехи и семена богаты полезными жирами, клетчаткой и антиоксидантами. Достаточно употреблять всего 30 граммов в день, чтобы получить максимальную выгоду.
  • Цельнозерновые продукты. Цельнозерновые продукты, начиная от коричневого риса и заканчивая киноа, являются отличным источником клетчатки и питательных веществ.
  • Жирная рыба. Лосось, скумбрия и сардины, богатые жирными кислотами омега-3, обладают противовоспалительными свойствами и способствуют снижению риска смертельных заболеваний.
  • Куркума. Активное соединение куркумин, содержащееся в этой приправе, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут быть полезны в профилактике рака.
  • Ягоды. Черника, клубника и малина насыщены антиоксидантами, которые помогают нейтрализовать вредные молекулы, известные как свободные радикалы, которые могут повредить ДНК и увеличить вероятность развития рака.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
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