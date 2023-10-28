Нутрициолог Беляева назвала 8 продуктов, которы защищают от рака

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Человеческое здоровье напрямую зависит от питания. При соблюдении рекомендаций врачей можно не только предотвратить проблемы с пищеварительной системой и заболевания сердца, но даже снизить вероятность развития онкологических заболеваний.

Фото: openverse.org by the_moment is licensed under CC BY 2.0.

Врач-нутрициолог Лана Беляева утверждает, что существуют продукты, которые способны защитить организм от рака, и перечислила в портале "МедикФорум" восемь наилучших "защитников". Рекомендуется включить их в свой рацион.

Бобовые. Фасоль, чечевица и горох обогащены клетчаткой и белком, что способствует снижению риска развития некоторых видов рака. Рекомендуется употреблять их несколько раз в неделю, примерно по 80 граммов за порцию.

Фасоль, чечевица и горох обогащены клетчаткой и белком, что способствует снижению риска развития некоторых видов рака. Рекомендуется употреблять их несколько раз в неделю, примерно по 80 граммов за порцию. Крестоцветные овощи. Брокколи, брюссельская капуста, листовая или цветная капуста содержат сульфорафан, обладающий противораковыми свойствами. Они также являются отличным источником клетчатки, способствующей нормализации пищеварения, поддержанию здорового веса и уменьшению вероятности рака кишечника.

Брокколи, брюссельская капуста, листовая или цветная капуста содержат сульфорафан, обладающий противораковыми свойствами. Они также являются отличным источником клетчатки, способствующей нормализации пищеварения, поддержанию здорового веса и уменьшению вероятности рака кишечника. Орехи и семена. Орехи и семена богаты полезными жирами, клетчаткой и антиоксидантами. Достаточно употреблять всего 30 граммов в день, чтобы получить максимальную выгоду.

Орехи и семена богаты полезными жирами, клетчаткой и антиоксидантами. Достаточно употреблять всего 30 граммов в день, чтобы получить максимальную выгоду. Цельнозерновые продукты. Цельнозерновые продукты, начиная от коричневого риса и заканчивая киноа, являются отличным источником клетчатки и питательных веществ.

Цельнозерновые продукты, начиная от коричневого риса и заканчивая киноа, являются отличным источником клетчатки и питательных веществ. Жирная рыба. Лосось, скумбрия и сардины, богатые жирными кислотами омега-3, обладают противовоспалительными свойствами и способствуют снижению риска смертельных заболеваний.

Лосось, скумбрия и сардины, богатые жирными кислотами омега-3, обладают противовоспалительными свойствами и способствуют снижению риска смертельных заболеваний. Куркума. Активное соединение куркумин, содержащееся в этой приправе, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут быть полезны в профилактике рака.

Активное соединение куркумин, содержащееся в этой приправе, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут быть полезны в профилактике рака. Ягоды. Черника, клубника и малина насыщены антиоксидантами, которые помогают нейтрализовать вредные молекулы, известные как свободные радикалы, которые могут повредить ДНК и увеличить вероятность развития рака.

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