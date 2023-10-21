Лучшие упражнения фитнесс-тренера Даришовой для молодых людей, желающих быстро похудеть

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фитнесс-тренер Ольга Даришова поделилась советами и наиболее эффективными упражнениями для молодых людей в возрасте до 25 лет, которые стремятся быстро сбросить лишний вес.

Фото: "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.

Даришова подчеркнула важность белковой пищи в рационе и регулярных тренировок, охватывающих все группы мышц.

Среди наиболее эффективных упражнений она выделила приседания, отжимания, подтягивания на перекладине и выпады, но подчеркнула, что результаты будут наиболее заметны при занятиях спортом три раза в неделю.

Также Даришова рекомендовала постепенно включать силовые тренировки, бег и плавание в регулярную физическую активность, обещая видимые изменения уже через месяц комплексных тренировок.

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