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Россиянам рассказали, как бороться с беспричинной агрессией

Здоровье

Чаще всего, агрессивное поведение без видимой причины имеет свои корни во внутренних факторах. Зачастую, гнев и раздражение скрыты в подсознании человека. Об этом рассказывает эксперт клинической психологии Любовь Харлампиева.

Россиянам рассказали, как бороться с беспричинной агрессией
Фото: Wikipedia

По мнению специалиста, существует несколько возможных причин внезапного проявления агрессии:

  • Наследственность, когда психоэмоциональная "карта" родословной с самого рождения насыщена отрицательными эмоциями.
  • Загруженность большим количеством сдавленных чувств и эмоций, когда человек не умеет выражать свои чувства.
  • Недостаток здоровых границ личности, когда человек не способен адекватно отстаивать свои интересы, разрешать конфликты и декларировать, что недопустимо в отношении его.

"По большому счету, все эти причины сводятся к наличию психотравм и комплексов, прежде всего, к травмам, пережитым в раннем детстве. Далее, это всё накапливается и приводит к внезапному всплеску агрессии," — отмечает Харлампиева.

Чтобы преодолеть беспричинную агрессию, важно заботиться о психическом здоровье, обращаться к специалисту, чтобы работать над родовыми и детскими травмами, а также управлять негативными эмоциями. Физическая активность, такая как занятия спортом, помогает справиться с излишней злостью.

"Дыхательные упражнения и медитация также способствуют расслаблению психоэмоционального напряжения, а, конечно, развитие эмоционального интеллекта помогает управлять своими эмоциями и реакциями, а не подавлять их," — добавляет собеседница NewsNN.

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ГРЕССИЯ: причины и последствия | Как справиться с гневом и раздражительностью | Лечение агрессии
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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