Россиянам рассказали, как бороться с беспричинной агрессией

Чаще всего, агрессивное поведение без видимой причины имеет свои корни во внутренних факторах. Зачастую, гнев и раздражение скрыты в подсознании человека. Об этом рассказывает эксперт клинической психологии Любовь Харлампиева.
По мнению специалиста, существует несколько возможных причин внезапного проявления агрессии:
"По большому счету, все эти причины сводятся к наличию психотравм и комплексов, прежде всего, к травмам, пережитым в раннем детстве. Далее, это всё накапливается и приводит к внезапному всплеску агрессии," — отмечает Харлампиева.
Чтобы преодолеть беспричинную агрессию, важно заботиться о психическом здоровье, обращаться к специалисту, чтобы работать над родовыми и детскими травмами, а также управлять негативными эмоциями. Физическая активность, такая как занятия спортом, помогает справиться с излишней злостью.
"Дыхательные упражнения и медитация также способствуют расслаблению психоэмоционального напряжения, а, конечно, развитие эмоционального интеллекта помогает управлять своими эмоциями и реакциями, а не подавлять их," — добавляет собеседница NewsNN.
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