Nature: здоровое питание, сон и частое общение снижают риск развития депрессии

Исследователи из Кембриджского университета в Великобритании и Университета Фудань в Китае выявили привычки, которые могут снизить риск депрессии, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. Проанализировав данные почти 290 000 человек, полученные из британского хранилища биологических образцов, ученые выявили 13 000 участников с депрессией и отслеживали их в течение девяти лет. Целью исследования было сравнить привычки и образ жизни людей с депрессией и без нее.
Исследование показало, что несколько привычек могут значительно снизить риск депрессии. Достаточный сон был связан со снижением риска депрессии на 22%, в то время как активная социальная активность снижала риск на 18%. Умеренное употребление алкоголя снизило риск на 11%, привычки здорового питания снизили его на 6%, регулярная физическая активность привела к снижению риска на 14%, отказ от курения привел к снижению на 20%, а ведение умеренно активного образа жизни снизило риск на 13%.
Интересно, что исследование также показало, что сочетание этих привычек положительно влияет на людей, генетически предрасположенных к депрессии.
Исследователи подчеркнули, что выбор здорового образа жизни часто связан с пользой для физического здоровья. Однако эти привычки одинаково важны для предотвращения тревоги, депрессии и стресса, а также для поддержания психического благополучия.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Волонтёры и близкие ищут в Ленинградской области 65-летнюю женщину, которая отправилась в лес и заблудилась. Об этом пишет 47news.