Nature: здоровое питание, сон и частое общение снижают риск развития депрессии

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Кембриджского университета в Великобритании и Университета Фудань в Китае выявили привычки, которые могут снизить риск депрессии, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. Проанализировав данные почти 290 000 человек, полученные из британского хранилища биологических образцов, ученые выявили 13 000 участников с депрессией и отслеживали их в течение девяти лет. Целью исследования было сравнить привычки и образ жизни людей с депрессией и без нее.

Фото: Openverse

Исследование показало, что несколько привычек могут значительно снизить риск депрессии. Достаточный сон был связан со снижением риска депрессии на 22%, в то время как активная социальная активность снижала риск на 18%. Умеренное употребление алкоголя снизило риск на 11%, привычки здорового питания снизили его на 6%, регулярная физическая активность привела к снижению риска на 14%, отказ от курения привел к снижению на 20%, а ведение умеренно активного образа жизни снизило риск на 13%.

Интересно, что исследование также показало, что сочетание этих привычек положительно влияет на людей, генетически предрасположенных к депрессии.

Исследователи подчеркнули, что выбор здорового образа жизни часто связан с пользой для физического здоровья. Однако эти привычки одинаково важны для предотвращения тревоги, депрессии и стресса, а также для поддержания психического благополучия.

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