Юлия Барановская высказала свою позицию про рак груди

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Телеведущая Юлия Барановская, воспитывающая троих детей от футболиста Андрея Аршавина и успешно сочетающая материнство и карьеру, поделилась важным посланием в своем блоге. Она подчеркнула неотъемлемое значение обследований для женщин после 40 лет, особенно в контексте рака груди. Барановская подчеркнула, что, несмотря на коварность этого заболевания, современная диагностика позволяет выявить его на ранних стадиях, что, в свою очередь, повышает шансы на полное выздоровление.

Фото: prt scr youtube.com/Звук

Она также рассказала о своем собственном опыте обследования, отметив, что посетила онкоцентр и получила консультацию от ведущих специалистов в области онкологии. Барановская подчеркнула важность профилактических мер и регулярных обследований, чтобы поддерживать здоровье и бороться с распространенными онкологическими заболеваниями на ранних стадиях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

ИНТЕРВЬЮ С ЮЛИЕЙ БАРАНОВСКОЙ