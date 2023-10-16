Врач Францкевич: заразиться гепатитом или сифилисом можно и через бытовые вещи

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гинеколог Юлия Францкевич объясняет, что можно заразиться различными опасными инфекциями, обычно передающимися половым путем, через предметы домашнего обихода.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Она отмечает, что такие инфекции, как простой герпес, могут передаваться при тесном контакте, например, при поцелуе с человеком с острой инфекцией. Более того, совместное использование полотенец или личных вещей, ранее использовавшихся инфицированным человеком, также может привести к передаче таких инфекций, как герпес.

Кроме того, вирусы ВИЧ, гепатита В и гепатита С потенциально могут передаваться при использовании нестерильных маникюрных принадлежностей, что подчеркивает важность надлежащей гигиены и чистоты для предотвращения такой передачи. Также можно заразиться сифилисом, гепатитом В и трихомониазом через общие предметы домашнего обихода, такие как полотенца, зубные щетки, бритвы и мочалки. Во всех этих случаях надлежащая гигиена и ответственное совместное использование личных вещей могут помочь снизить риск заражения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

"Как можно заразиться гепатитом С" Видео №3