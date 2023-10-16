Врач Францкевич: заразиться гепатитом или сифилисом можно и через бытовые вещи

Гинеколог Юлия Францкевич объясняет, что можно заразиться различными опасными инфекциями, обычно передающимися половым путем, через предметы домашнего обихода.
Она отмечает, что такие инфекции, как простой герпес, могут передаваться при тесном контакте, например, при поцелуе с человеком с острой инфекцией. Более того, совместное использование полотенец или личных вещей, ранее использовавшихся инфицированным человеком, также может привести к передаче таких инфекций, как герпес.
Кроме того, вирусы ВИЧ, гепатита В и гепатита С потенциально могут передаваться при использовании нестерильных маникюрных принадлежностей, что подчеркивает важность надлежащей гигиены и чистоты для предотвращения такой передачи. Также можно заразиться сифилисом, гепатитом В и трихомониазом через общие предметы домашнего обихода, такие как полотенца, зубные щетки, бритвы и мочалки. Во всех этих случаях надлежащая гигиена и ответственное совместное использование личных вещей могут помочь снизить риск заражения.
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