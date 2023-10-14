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Врач Чуева назвала лучший рацион питания, чтобы сжечь жир

1:21
Здоровье

Врач гастроэнтеролог Юлия Чуева рекомендует тем, кто стремится сбросить вес и избавиться от жира на животе, изменить свой рацион, придав приоритет натуральным продуктам с богатым витаминным составом.

Врач Чуева назвала лучший рацион питания, чтобы сжечь жир
Фото: openverse

Наиболее эффективными средствами для устранения лишнего жира на теле являются нерафинированные растительные масла, такие как льняное, оливковое, горчичное, кунжутное, тыквенное, рыжиковое, авокадо, а также орехи. Несмотря на содержание жирных кислот и высокую калорийность, не следует бояться их употребления, поскольку они приносят больше пользы, чем потенциального вреда, как отмечают "Кубанские новости".

Овощные салаты, приправленные растительными маслами, помогут справиться с чувством голода между основными приемами пищи и обогащены витаминами.

Орехи способствуют нормализации липидного обмена, контролю аппетита и регулированию веса, будь то его уменьшение или увеличение.

Авокадо является особенно полезным для тех, кто хочет похудеть, поскольку оно богато полезными жирными кислотами, продлевающими чувство сытости. Антиоксиданты, содержащиеся в авокадо, борются с токсинами и снижают уровень вредного холестерина в крови.

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Авокадо сохраняет молодость! / Чем полезен авокадо?
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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