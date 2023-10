Your browser does not support the audio element.

Хирург и онколог-маммолог клиники "Юсуповская больница" Виктор Федосейкин рассказал о пяти полезных привычках, соблюдение которых снижает вероятность развития рака груди.

Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.