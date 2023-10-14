Риск развития рака груди снижается при добавлении в рацион рыбы и оливкового масла

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хирург и онколог-маммолог клиники "Юсуповская больница" Виктор Федосейкин рассказал о пяти полезных привычках, соблюдение которых снижает вероятность развития рака груди.

Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.

Онколог в беседе с "Лайфом" заявил, что риск появления онкологии молочных желёз будет меньше, если женщина практикует регулярные физические нагрузки, даже совсем умеренные.

Важно обратить внимание на свой ежедневный рацион, добавив в него богатую омега-3 жирными кислотами рыбу и оливковое масло, которые значительно уменьшают риск страшного диагноза.

Для снижения вероятности развития любого вида онкологии, не только молочных желёз, нужно отказаться от употребления спиртного.

И, наконец, пятой полезной профилактической привычкой является регулярное самообследование, включающее ежемесячный осмотр и ощупывание молочных желёз. Любые изменения в размерах и форме груди, состоянии её кожи и сосков являются поводом для обращения к маммологу.

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