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Риск развития рака груди снижается при добавлении в рацион рыбы и оливкового масла

1:06
Здоровье

Хирург и онколог-маммолог клиники "Юсуповская больница" Виктор Федосейкин рассказал о пяти полезных привычках, соблюдение которых снижает вероятность развития рака груди.

Риск развития рака груди снижается при добавлении в рацион рыбы и оливкового масла
Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.

Онколог в беседе с "Лайфом" заявил, что риск появления онкологии молочных желёз будет меньше, если женщина практикует регулярные физические нагрузки, даже совсем умеренные.

Важно обратить внимание на свой ежедневный рацион, добавив в него богатую омега-3 жирными кислотами рыбу и оливковое масло, которые значительно уменьшают риск страшного диагноза.

Для снижения вероятности развития любого вида онкологии, не только молочных желёз, нужно отказаться от употребления спиртного.

И, наконец, пятой полезной профилактической привычкой является регулярное самообследование, включающее ежемесячный осмотр и ощупывание молочных желёз. Любые изменения в размерах и форме груди, состоянии её кожи и сосков являются поводом для обращения к маммологу.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
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