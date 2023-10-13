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Диетолог Писарева посоветовала не пропускать завтрак

1:21
Здоровье

Завтрак играет ключевую роль в ежедневном рационе, поскольку от того, насколько полноценно мы питаемся утром, зависит наше общее благополучие в течение дня. По словам диетолога Ирины Писаревой, пропускать завтрак не рекомендуется.

Диетолог Писарева посоветовала не пропускать завтрак
Фото: "Завтрак в Hilton Garden Inn" by Petr Magera is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Первый прием пищи поддерживает нормальный уровень сахара и холестерина в крови, а также способствует укреплению иммунитета у людей, склонных к частым заболеваниям. Кроме того, утром организм вырабатывает определенные ферменты", — поделилась специалист в беседе с газетой "Вечерняя Москва".

По её словам, пропуск завтрака снижает выработку ферментов, что может оказать негативное воздействие на работу организма и привести к набору лишнего веса. Для сбалансированного завтрака Писарева рекомендует включение в рацион сложных углеводов, белков и правильных жиров. К сложным углеводам относятся гречка, овсянка и грубый хлеб, к белкам — яйца, греческий йогурт и творог. В качестве полезных жиров эксперт указывает на авокадо, а также оливковое, конопляное или горчичное масло.

Специалист также рекомендует завтракать в течение 30 минут после пробуждения, предварительно выпив стакан теплой воды и освежившись.

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САМЫЙ ВАЖНЫЙ ПРИЁМ ПИЩИ! / Почему НЕЛЬЗЯ пропускать завтрак?
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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