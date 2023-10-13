Нутрициолог дала советы худеющим после 45 лет: откажитесь от монодиет

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-биохимик (РНИМУ), нутрициолог Вероника Байкова объяснила, как справиться с лишним весом без изнуряющих диет.

Фото: https://ipawc.com

Медик рассказала, что после 45 лет снижается уровень половых гормонов, что провоцирует жировые отложения, особенно на животе и на боках.

Она подчеркнула, что обхват талии у женщин не должен превышать 80 сантиметров и 94 сантиметра у мужчин.

Ранее нутрициолог Лисси Лакатос рассказал, что некоторые углеводы помогают похудеть.

Байкова рекомендовала больше двигаться, совершать в день несколько прогулок длительностью от 10 до 30 минут. Эксперт объяснила, что силовые тренировки помогут сохранить мышечную массу.

Нутрициолог посоветовала принимать пищу 3-4 раза в сутки, исключая перекусы. Она призвала сократить потребление сахара и полуфабрикатов.

"Уделите внимание потреблению белка — не менее 0,8 грамма на килограмм веса человека в сутки. Увеличьте употребление овощей, ягод и несладких фруктов", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Врач посоветовала отказаться от радикальных монодиет, которые предполагают потребление лишь одного продукта (гречки, фруктов). Голодание, по мнению эксперта, тоже не пойдёт на пользу людям в возрасте 45+.

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